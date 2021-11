Marseille La Dame du Mont Bouches-du-Rhône, Marseille MC SPADE ~ HIP HOP 90s 2000 La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MC SPADE ~ HIP HOP 90s 2000 La Dame du Mont, 3 décembre 2021, Marseille. MC SPADE ~ HIP HOP 90s 2000

La Dame du Mont, le vendredi 3 décembre à 21:30

MC SPADE Plus de 10 ANS DE MIX A MARSEILLE ! De New-York à Marseille, MC Spade vous fera danser sur un mix de Hip-hop des années 90 et début 2000 ! Come and shake it ! ____________________ La Dame du Mont 16h30 /01h30 HAPPY HOUR 17h/ 21h

Entrée libre

♫♫♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T21:30:00 2021-12-03T01:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Dame du Mont Marseille