MC SOLAAR – THE DOUG – MC SOLAAR LA CORDERIE ROYALE Rochefort, jeudi 27 juin 2024.

VICTORIA CANALVictoria Canal est une autrice compositrice interprète et activiste hispano- américaine de 23 ans. Durant la pandémie, elle se cache au sous-sol de sa maison familiale pour écrire son prochain EP Elegy sans que personne ne l’entende. Aujourd’hui elle est prête à nous partager ses chansons intimes. Chris Martin, du groupe Cold Play est devenu son mentor peu après le confinement après avoir reçu un de ses clips. THE DOUGThe Doug démarre dans le monde de la musique. Il a déjà fait les premières parties d’Eddy de Pretto et de Gaëtan Roussel. Son flow fougueux et unique rappelle les premières heures de Fauve ou de Bashung, tandis que ses textes touchants évoquent la jeunesse, l’amour et la vie avec une sensibilité à fleur de peau. Sur scène, il se révèle dans toute sa splendeur, avec une énergie communicative et une présence charismatique.THOMAS DE POURQUERYOn connaît bien le chanteur auteur-compositeur et saxophoniste Thomas de Pourquery pour sa curiosité sans bornes. Vu tant aux côtés de Metronomy ou Oxmo Puccino, il s’est également fait remarquer pour son sublime album dédié au maître du jazz Sun Ra avec son groupe Supersonic. Il remporte 2 Victoires de la musique en 2014 et 2017, reçoit le Prix Django Reinhardt du meilleur musicien français de l’année 2021. En showman extravagant à l’aura tapageuse, Thomas présentera quelques chansons de « Let The Monster Fall » : un album de chansons pop-psychédéliques à son image : charismatiques, solaires et tonitruantes.

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-06-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA CORDERIE ROYALE ESPLANADE DE LA CORDERIE ROYALE 17300 Rochefort 17