maison des arts de Cabriès, le vendredi 1 avril à 20:30

MC Sirop Quartet Sapé comme un dimanche, les pieds bien tanqués dans le sol, le Maître de Cérémonie – MC Sirop – n’usurpe pas son titre. Le jeu jazz / funk des musiciens et la gouaille du MC se métissent pour forger un show énergique. La fine fleur du groove se fait l’écrin d’un flow sans langue de bois. Du 100 % pur jus, sans édulcorants, en prise avec le monde contemporain. Entrée libre. Un partenariat Mda/Dép.13/créAgency

Entrée libre

maison des arts de Cabriès 2010 rue des écoles, 13480 Cabriès Cabriès Bouches-du-Rhône

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:30:00

