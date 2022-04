MC SIROP QUARTET Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Brasserie Communale, le vendredi 8 avril à 20:30

MC SIROP QUARTET à LA BRASSERIE COMMUNALE LE 8 AVRIL Fabricant de rimes et de groove, le marseillais MC Sirop déboule aujourd’hui sur scène avec sa formation quartet! Le jeu jazz / funk des musiciens et la gouaille du MC emportent le public dans un spectacle fraîcheur! La fine fleur du groove se fait l’écrin d’un flow limpide et sans langue de bois. Du 100 % pur jus, sans édulcorants, en prise avec le monde contemporain. “Ma musique est métissée, c’est ainsi pour la langue, j’aime les plats épicés, les picholines et la mangue.” MC Sirop / Vocal Thomas Laffont / Bass Camille Thouvenot / Key Gregory D’addario / Drum ♫♫♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:30:00

