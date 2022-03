MC Sirop Blum, 8 mars 2022, Marseille.

MC Sirop

Blum, le mardi 8 mars à 19:00

Dans son rôle de diseur, MC Sirop cultive le ton de l’apostrophe et de la harangue. Il est le héraut et le batteur de tambour de la place publique. Plus gêneur que louangeur, il se veut un griot caustique jetant ses épigrammes aux pouvoirs et aux ordres dominants. MC Sirop est né du désir de Victor Coste d’incarner par le corps et le verbe, la musique et la scène, son expérience dans le monde. Retrouvez MC Sirop sur [https://mcsearo.wixsite.com/mcsirop](https://mcsearo.wixsite.com/mcsirop) (ps: attention il ne vient pas en quartet mais en solo…!)

Entrée libre

♫♫♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



