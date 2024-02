MC PAMPILLE – LE VERT SOLITAIRE AGAPES ET SPECTACLES MONTBRISON Montbrison, vendredi 22 mars 2024.

Rappeur certifié disque de charbon, chroniqueur foot aux millions de vues, MC Pampille est désormais LA figure du star-système local !À travers son seul en scène il nous raconte son ascension dans le show business forézien, sa jeunesse à La Métare, son amour incommensurable pour sa Ville, son Peuple et son Club, sa descente aux enfers et sa renaissance en paroles et musique ! Un vert parmi tant d’autres, un stéphanois touchant et pur jus à la gouaille légendaire qui nous embarque dans son monde entre humour, chansons et franche autodérision.Avec son accent à couper au couteau, sa joie de vivre ou son babaud, PAMPILLE ce n’est pas le roi du gaga, c’est le roi du rap gagame !!

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 21:00

Réservez votre billet ici

AGAPES ET SPECTACLES MONTBRISON 18 BVD DE LA MADELEINE 42600 Montbrison 42