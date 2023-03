Café mémoire France Alzheimer 31 Mc Donald’s Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Café mémoire France Alzheimer 31 Mc Donald’s, 16 mars 2023, Castanet-Tolosan. Café mémoire France Alzheimer 31 Jeudi 16 mars, 14h30 Mc Donald’s Jeudi 16 mars, de 14h30 à 16h30, France Alzheimer 31 vous invite à un café mémoire. Un lieu public ouvert à tous aidants, patients, soignants et toute personne concernée, de près ou de loin, par une maladie neurodégénérative : Alzheimer ou maladies apparentées. Un lieu convivial pour dialoguer librement, s’exprimer ouvertement, échanger des savoirs faire ou venir tout simplement partage un moment de détente et de convivialité. France Alzheimer 31 : 09 60 01 58 21 de 9h à 13h ou alzheimer31@orange.fr Mc Donald’s Rue Jean Ingres 10, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:alzheimer31@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T14:30:00+01:00 – 2023-03-16T16:30:00+01:00

2023-03-16T14:30:00+01:00 – 2023-03-16T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Mc Donald's Adresse Rue Jean Ingres 10, 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mc Donald's Castanet-Tolosan

Mc Donald's Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Café mémoire France Alzheimer 31 Mc Donald’s 2023-03-16 was last modified: by Café mémoire France Alzheimer 31 Mc Donald’s Mc Donald's 16 mars 2023 CASTANET-TOLOSAN Mc Donald's Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne