La MBSR est une technique de réduction du stress basée sur la pleine conscience. Rendez-vous pour un cours découverte d'1H30 avec postures assise et postures en mouvements. Pour être présent, attentif et centré. Prochaine date de l'évènement : jeudi 25 janvier 19H15

COURS DECOUVERTE MBSR 1H30 – MEDITATION PLEINE CONSCIENCE

En présentiel dans le 75003

à 19h15 : cours 1H30 Postures en assise en immobilité

Postures en mouvements conscients (debout – assis – marche)

Temps de questions-réponses Pratiques méditatives simples et accessibles à tous.

Qualités d’attention, de centration, de présence.

Réduction du stress par la méditation pleine conscience Venez découvrir cette pratique ressourçante de méditation.

Christiane Beaugé est enseignante de Méditation Pleine Conscience et du Programme MBSR Réduction du Stress. Se renseigner sur le site : http://www.pleineconscience75.com Inscription OBLIGATOIRE (places limitées) : espacebeauregard75@yahoo.fr Espace Beauregard Rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris Contact : http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr http://www.pleineconscience75.com

