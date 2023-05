MBL architectes et Christian Merlhiot, rencontre La Manufacture des Oeillets, 3 juin 2023, Ivry-sur-Seine.

Le samedi 03 juin 2023

de 17h00 à 18h30

.Tout public. gratuit

Rencontre avec MBL architectes et Christian Merlhiot sur l’héritage architectural de Renée Gailhoustet.

Sébastien Martinez-Barat, Benjamin Lafore (MBL architectes) et Christian Merlhiot (réalisateur) discutent de l’héritage architectural de Renée Gailhoustet (1929-2023).

Née en 1929 à Oran, elle intègre l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, après des études en Philosophie. Militante communiste, elle obtient son diplôme en 1961 en s’intéressant au sujet du logement collectif. Pendant plus de quatre décennies, ce sujet occupe une place centrale dans ses réalisations, dont un des exemples phares est la rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, projet pour lequel elle est architecte en 1969. Elle propose alors à Jean Renaudie de la rejoindre.

Les espaces que Renée Gailhoustet dessine intègrent habitations avec terrasses individualisées et échelonnées, commerces, équipements, espaces et promenades publiques, et cherchent à favoriser les échanges et le bien-être de ses habitant·es.

Ses réalisations les plus importantes incluent la Tour Lénine, la Tour Raspail, la Tour Casanova et la Tour Jeanne Hachette, ainsi que les ensembles Le Liégat, Spinoza et Marat à Ivry-sur-Seine, La Maladrerie à Aubervilliers, L’Îlot 8 de la Zone Basilique à Saint-Denis, et trente-cinq logements sociaux à Villejuif. En 2022, elle reçoit le Royal Academy Architecture Award pour son travail pionnier dans le logement collectif.

Afin de lui rendre hommage, le Crédac projette en boucle Promenée (1988) de l’artiste Christian Merlhiot, un film retraçant le parcours d’un promeneur imaginaire parmi les bâtiments de Renée Gailhoustet, où espaces intérieurs et extérieurs communiquent avec fluidité.

Le Crédac ferme exceptionnellement à 21:00. Entrée libre pour les deux expositions en cours : Éric Baudart, Ralentir le vent ; Nefeli Papadimouli, Étoiles partielles ; et pour Christian Merlhiot, Promenée (1988), film projeté en boucle.

La Manufacture des Oeillets 1 Place Pierre Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac

