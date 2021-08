Nantes Valeuriad Loire-Atlantique, Nantes @mbition Filière Numérique #3 Valeuriad Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

@mbition Filière Numérique #3 Valeuriad, 22 septembre 2021, Nantes. 2021-09-22 Sur place à ValeuriadÀ distance : lien de connexion fourni une fois inscrit

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : oui Inscription sur form.jotform.com/formulaireMDE/ambition-filiere-numerique-3 Sur place à ValeuriadÀ distance : lien de connexion fourni une fois inscrit @mbition Filière Numérique revient pour une troisième édition.Vous recherchez un emploi ou vous êtes en reconversion professionnelle ? Venez découvrir les métiers du numérique accessibles par la formation sans Bac+2.Des conférences “métiers”, des ateliers, des découvertes d’entreprise, des entretiens conseils-coaching, des pré-recrutements… en distanciel ou en présentiel sont proposés.Coordonnées par l’ATDEC de Nantes Métropole, ces animations sont organisées par une équipe d’acteurs économiques nantais engagés en faveur de l’inclusion, de la mixité et de la diversité dans le numérique. Dans le cadre de Nantes Digital Week Valeuriad 14 rue François Evellin Nantes

