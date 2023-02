MB14 VERSAILLES PALAIS DES CONGRES, 11 mars 2023, VERSAILLES.

MB14 VERSAILLES PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES (2-1119177) PRESENTE : ce concert. L’achat du billet comprend : l’entrée au concert de MB14 en placement libre, 1 conso offerte et l’accès à l’aftershow (artiste de musique électro « I am Sparrow »)Finaliste de The Voice en 2016, puis de The Voice All Stars en 2021, champion du monde de beatbox avec le groupe Berywam, MB14 oscille entre hip-hop et chant lyrique, entre musiques du monde et bruitages électroniques. Il débarque sur grand écran aux côtés de Michèle Laroque dans le film « Ténor » sorti en mai 2022. Abordant des thèmes existentiels tels que la vie, la mort, la nostalgie, le doute de l’artiste ou même le voyage dans le temps, il nous montre la « voix » et nous emmène vers une aventure sonore, une véritable illusion . Accès PMR Arrivée 30 minutes avant.

Votre billet est ici

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES VERSAILLES 10, rue de la Chancellerie Yvelines

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES (2-1119177) PRESENTE : ce concert. L’achat du billet comprend : l’entrée au concert de MB14 en placement libre, 1 conso offerte et l’accès à l’aftershow (artiste de musique électro « I am Sparrow »)

Finaliste de The Voice en 2016, puis de The Voice All Stars en 2021, champion du monde de beatbox avec le groupe Berywam, MB14 oscille entre hip-hop et chant lyrique, entre musiques du monde et bruitages électroniques. Il débarque sur grand écran aux côtés de Michèle Laroque dans le film « Ténor » sorti en mai 2022.

Abordant des thèmes existentiels tels que la vie, la mort, la nostalgie, le doute de l’artiste ou même le voyage dans le temps, il nous montre la « voix » et nous emmène vers une aventure sonore, une véritable illusion .

Accès PMR

Arrivée 30 minutes avant..22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici