MB14 + Bass Tong l’usine, 27 novembre 2021, Istres.

MB14 + Bass Tong

l’usine, le samedi 27 novembre à 20:00

Rendez vous dans le monde d’après; On abolit les instruments pour une soirée 100% DIY. MB 14, prodige du beatboxing joue bien plus que le rythme.. c’est un sampleur humain à lui tout seul. BASS TONG s’approprie des objets de récup comme des tuyaux de PVC pour fabriquer des instruments non standardisés qu’il fait résonner en techno acoustique. Do It Yourself !!! La musique dans son plus simple appareil

16,80 / 19,80€

♫♫♫

l’usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T23:00:00