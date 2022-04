MB RACE – Coupe du monde de VTT Combloux Combloux Catégories d’évènement: Combloux

Haute-Savoie

MB RACE – Coupe du monde de VTT Combloux, 1 juillet 2022, Combloux. MB RACE – Coupe du monde de VTT Combloux

2022-07-01 – 2022-07-03

Combloux Haute-Savoie Combloux C’est officiel, la MB Race, course la plus difficile au monde, revient du 2 au 3 juillet 2022. Le rendez-vous est donné entre Combloux et Megève pour cette nouvelle édition ! +33 4 50 58 60 49 Combloux

