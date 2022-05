MAZINGARBE PLAGE Mazingarbe Mazingarbe Catégorie d’évènement: Mazingarbe

42 rue Lefebvre Mazingarbe 62670 Mazingarbe Les structures gonflables et les animations reviennent.

Ces installations estivales viennent compléter l’offre de loisirs pérenne (mini-golf, courts de tennis, city stade…) du parc Mercier. 3ème édition pour Mazingarbe plage ! +33 3 21 72 78 00 https://ville-mazingarbe.fr/ Les structures gonflables et les animations reviennent.

