2022-06-25 – 2022-06-25

Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres Mazières-en-Gâtine La Fête de l’été, version 2022, change de visage : place aux Mazières’Games, une compétition amicale qui verra s’affronter une vingtaine d’équipes de 4 à 6 personnes tout au long de la journée.

Le but : que les gens s’amusent en équipe, vivent un esprit de compétition amicale pour fêter l’arrivée de l’été. A partir d’environ 10 ans, chaque participant pourra venir costumé ou muni d’un accessoire qui représentera le thème de l’année la lettre M. comme Mazières. Un inscription sera nécessaire avec un tarif fixé à 5 € par équipe.

+33 5 49 63 20 20

