79310 Mazières-en-Gâtine . EUR 25 Cours de cuisine le premier mercredi de chaque mois à 18h à la MPT de Mazières en Gâtine 25€ repas inclus

Menu: Œuf cocotte Argenteuil Carbonnade moelleuse, orge perlée Tarte fromage blanc citron

contact : activmagatine@gmail.com ou 0625587091

Adresse : mpt de Mazieres rue du champ Martin

