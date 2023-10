Club de Marche de Mazeyrolles : programme Mazeyrolles, 19 septembre 2023, Mazeyrolles.

Mazeyrolles,Dordogne

Programme : Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2023

En cas d’annulation, ou de report vous serez informés par sms.

Pour le covoiturage : rdv Place de la poste 13h30 à Villefranche du Périgord.

2023-09-19 fin : 2023-09-20 00:00:00. .

Mazeyrolles 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Program: September, October, November, December 2023

In case of cancellation or postponement, you will be informed by sms.

For car-pooling: rdv Place de la poste 13h30 à Villefranche du Périgord

Programa: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2023

En caso de anulación o aplazamiento se le informará por sms.

Para compartir coche: reunirse en la Place de la Poste, a las 13:30 en Villefranche du Périgord

Club de Marche de Mazeyrolles (Wanderverein von Mazeyrolles),

Programm: September, Oktober, November, Dezember 2023

Im Falle einer Absage oder Verschiebung werden Sie per SMS benachrichtigt.

Für Fahrgemeinschaften: Rdv Place de la poste 13:30 Uhr in Villefranche du Périgord

