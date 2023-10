Halloween aux Écuries de Mornay Mazeuil, 31 octobre 2023, Mazeuil.

Mazeuil,Vienne

– Pour les enfants niveau Poney éveil à galop d’Or : concours équifun déguisé dans le manège

– Pour les niveaux G1 à G3 : concours de saut d’obstacle déguisé

– Pour les niveaux G4 et plus : concours de saut d’obstacle et Derby déguisé

Sur inscription (déguisements non obligatoire mais c’est plus fun)

En fin d’après-midi / début de soirée : cache-cache nocturne !!!

A partir de 12 ans, activité sans cheval, pas de niveau requis

Animation gratuite (chacun ramène un petit quelque chose pour passer une bonne soirée ensemble : gâteaux, boissons, bonbons, etc…).

2023-10-31

Mazeuil 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



– For children from Poney éveil to galop d’Or: Equifun competition in disguise in the riding arena

– For levels G1 to G3: jumping competition in disguise

– For levels G4 and above: show jumping and Derby in disguise

Registration required (disguises are not compulsory, but it’s more fun)

Late afternoon/early evening: nocturnal hide-and-seek!

Ages 12 and up, activity without horses, no level required

Free entertainment (everyone brings a little something to enjoy the evening together: cakes, drinks, sweets, etc.)

– Para los niños de Poney éveil a galop d’Or: concurso Equifun disfrazado en el picadero

– Para los niveles G1 a G3: concurso de salto disfrazado

– Para los niveles G4 y superiores: concurso de salto y Derby disfrazados

Inscripción obligatoria (los disfraces no son obligatorios, pero son más divertidos)

A última hora de la tarde/primera hora de la noche: ¡escondite nocturno!

A partir de 12 años, actividad sin caballo, no se requiere nivel

Animación gratuita (cada uno trae algo para disfrutar juntos de la velada: pasteles, bebidas, dulces, etc.)

– Für Kinder der Stufen Poney éveil bis galop d’Or: verkleideter Equifun-Wettbewerb in der Reithalle

– Für die Stufen G1 bis G3: verkleideter Springwettbewerb

– Für die Stufen G4 und höher: verkleideter Springwettbewerb und Derby

Auf Anmeldung (Verkleidungen sind nicht obligatorisch, aber es macht mehr Spaß)

Am späten Nachmittag / frühen Abend: Nachtversteck!!!

Ab 12 Jahren, Aktivität ohne Pferd, kein Niveau erforderlich

Kostenlose Animation (jeder bringt eine Kleinigkeit mit, um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen: Kuchen, Getränke, Süßigkeiten usw.)

