Concert Classique Eglise de Saint-Voy, 25 juillet 2023, .

Concert classique de flûtes virtuoses par Guy Angelloz et leurs accompagnements..

2023-07-25 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-25 . .

Eglise de Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Classical concert of virtuoso flutes by Guy Angelloz and their accompaniments.

Concierto clásico de flautas virtuosas de Guy Angelloz y sus acompañantes.

Klassisches Konzert mit virtuosen Flöten von Guy Angelloz und ihren Begleitungen.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme du Haut-Lignon