Rencontre-vernissage, 17 juin 2023, Mazet-Saint-Voy . Rencontre-vernissage Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

2023-06-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-06-17 Mazet-Saint-Voy

Haute-Loire . « Rencontre avec » Hervé Nègre, photographe. Exposition à voir au Jardin Botanique du 16 juin au 26 août. info@mediatheques-hautlignon.fr http://payslecture.fr/ Mazet-Saint-Voy

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Mazet-Saint-Voy Autres Lieu Mazet-Saint-Voy Adresse Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Ville Mazet-Saint-Voy Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Mazet-Saint-Voy

Rencontre-vernissage 2023-06-17 was last modified: by Rencontre-vernissage Mazet-Saint-Voy 17 juin 2023 Haute-Loire Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire