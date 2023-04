Concert-Conférence Eglise de Saint-Voy, 11 juin 2023, Mazet-Saint-Voy.

« Complaintes des huguenots en Velay ». D’après le livre de Ch. Maillebouis et D. Perre. Chorales de Tence, Laurence Bourdin et du Mazet, Jean-Claude Soubeyrand. Conférencier Didier Perre..

2023-06-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Eglise de Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Complaintes des Huguenots en Velay ». According to the book of Ch. Maillebouis and D. Perre. Choirs of Tence, Laurence Bourdin and du Mazet, Jean-Claude Soubeyrand. Speaker Didier Perre.

« Quejas de los hugonotes en Velay ». Basado en el libro de Ch. Maillebouis y D. Perre. Coros de Tence, Laurence Bourdin y Le Mazet, Jean-Claude Soubeyrand. Ponente Didier Perre.

« Complaintes des huguenots en Velay » (Klagen der Hugenotten im Velay). Nach dem Buch von Ch. Maillebouis und D. Perre. Chöre von Tence, Laurence Bourdin, und Le Mazet, Jean-Claude Soubeyrand. Referent Didier Perre.

