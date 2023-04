Rencontre Salle Le Calibert, 15 avril 2023, Mazet-Saint-Voy.

Pierre Peyrard vous invite pour une rencontre autour de son expérience sur le plus grand rallye-raid du monde, le Dakar 2023. Sa moto et ses équipements seront présentés..

2023-04-15 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Salle Le Calibert

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pierre Peyrard invites you to a meeting about his experience on the biggest rally-raid in the world, the Dakar 2023. His bike and equipment will be presented.

Pierre Peyrard te invita a un encuentro sobre su experiencia en el mayor rally raid del mundo, el Dakar 2023. Se presentarán su moto y su equipamiento.

Pierre Peyrard lädt Sie zu einem Treffen ein, bei dem es um seine Erfahrungen bei der größten Rallye-Raid der Welt, der Dakar 2023, geht. Sein Motorrad und seine Ausrüstung werden vorgestellt.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon