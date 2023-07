Rose Mazerolles, 27 août 2023, Mazerolles.

Mazerolles,Landes

«Certains philosophes et sociologues prétendent que le sentiment amoureux est de plus en plus rare de nos jours, pourquoi donc ?»

Pour ce plongeon dans les abysses de la passion, retrouvez l’immortelle Ariane, l’acteur Leonardo DiCaprio, la poétesse du XIXe siècle Hilda Doolittle, Michel de « Mariés au Premier Regard », la mondaine du XVIIIe siècle Lady Caroline et Beyoncé, que l’on ne présente plus.

Rose nous invite à repenser notre rapport à l’autre, marqué par l’obsession de l’image de soi et la marchandisation du monde.

D’après la bande dessinée «La Rose la plus rouge s’épanouit» de Liv Strömquist – Editions Rackham.

« Some philosophers and sociologists claim that the feeling of love is becoming rarer and rarer these days – why is that? »

For this plunge into the abyss of passion, meet the immortal Ariane, actor Leonardo DiCaprio, 19th-century poetess Hilda Doolittle, Michel from « Mariés au Premier Regard », 18th-century socialite Lady Caroline and Beyoncé, who needs no introduction.

Rose invites us to rethink our relationship with others, marked as it is by an obsession with self-image and the commodification of the world.

Based on the comic strip « La Rose la plus rouge s?épanouit » by Liv Strömquist – Editions Rackham

« Algunos filósofos y sociólogos afirman que el sentimiento amoroso es cada vez más raro hoy en día, ¿a qué se debe? »

En esta inmersión en el abismo de la pasión, conozca a la inmortal Ariadna, al actor Leonardo DiCaprio, a la poetisa del siglo XIX Hilda Doolittle, a Michel de « Mariés au Premier Regard », a la socialité del siglo XVIII Lady Caroline y a Beyoncé, que no necesita presentación.

Rose nos invita a replantearnos nuestra relación con los demás, marcada por la obsesión por la propia imagen y la mercantilización del mundo.

Basado en el cómic « La Rose la plus rouge s?épanouit » de Liv Strömquist – Editions Rackham

« Einige Philosophen und Soziologen behaupten, dass Liebesgefühle heutzutage immer seltener werden – warum ist das so? »

Für diesen Tauchgang in die Abgründe der Leidenschaft treffen wir die unsterbliche Ariadne, den Schauspieler Leonardo DiCaprio, die Dichterin Hilda Doolittle aus dem 19. Jahrhundert, Michel aus « Verheiratet auf den ersten Blick », die mondäne Lady Caroline aus dem 18. Jahrhundert und Beyoncé, die wir nicht mehr vorstellen müssen.

Rose lädt uns dazu ein, unsere Beziehung zu anderen Menschen zu überdenken, die von der Besessenheit des Selbstbildes und der Kommerzialisierung der Welt geprägt ist.

Nach dem Comic « Die röteste Rose blüht auf » von Liv Strömquist – Editions Rackham

