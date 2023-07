Cie Inéluctable-soi(e) Mazerolles, 27 août 2023, Mazerolles.

Mazerolles,Landes

SOI(E) est un duo de cirque dansé qui explore la thématique du lien à travers l’histoire personnelle d’Anna Martinelli et Marius Fouilland. Inspiré de la suspension capillaire, ce duo acrobatique est une ode à la confiance, à la force et à la vulnérabilité qui caractérisent les relations humaines.

Le spectacle se déroule dans une ambiance intimiste, à travers des mouvements dansés et des acrobaties.

Marius et Anna cherchent à explorer les liens entre les êtres humains en se connectant à leur propre vulnérabilité et leur propre fragilité. Ils souhaitent montrer que c’est en acceptant ces aspects de nous-mêmes que nous pouvons nous connecter plus profondément avec les autres, et que c’est à travers ces connexions que nous pouvons trouver un sens plus profond à notre vie. En fin de compte, Soi(e) est une exploration de la nature humaine et de la façon dont nous pouvons tous nous conne.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Mazerolles 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



SOI(E) is a circus duo that explores the theme of connection through the personal stories of Anna Martinelli and Marius Fouilland. Inspired by capillary suspension, this acrobatic duet is an ode to the trust, strength and vulnerability that characterize human relationships.

The show unfolds in an intimate atmosphere, through danced movements and acrobatics.

Marius and Anna seek to explore the bonds between human beings by connecting to their own vulnerability and fragility. They wish to show that it is by accepting these aspects of ourselves that we can connect more deeply with others, and that it is through these connections that we can find deeper meaning in our lives. Ultimately, Soi(e) is an exploration of human nature, and how we can all connect more deeply with each other

SOI(E) es un dúo de circo y danza que explora el tema de la conexión a través de las historias personales de Anna Martinelli y Marius Fouilland. Inspirado en la suspensión capilar, este dúo acrobático es una oda a la confianza, la fuerza y la vulnerabilidad que caracterizan las relaciones humanas.

El espectáculo se desarrolla en un ambiente íntimo, a través de movimientos danzados y acrobacias.

Marius y Anna pretenden explorar los vínculos entre los seres humanos conectando con su propia vulnerabilidad y fragilidad. Quieren demostrar que, al aceptar estos aspectos de nosotros mismos, podemos conectar más profundamente con los demás, y que es a través de estas conexiones como podemos encontrar un significado más profundo en nuestras vidas. En definitiva, Soi(e) es una exploración de la naturaleza humana y de cómo todos podemos conectar con los demás

SOI(E) ist ein getanztes Zirkusduo, das die Thematik der Bindung anhand der persönlichen Geschichte von Anna Martinelli und Marius Fouilland erforscht. Inspiriert von der Haaraufhängung ist dieses akrobatische Duo eine Ode an das Vertrauen, die Stärke und die Verletzlichkeit, die menschliche Beziehungen kennzeichnen.

Die Aufführung findet in einer intimen Atmosphäre statt, durch tänzerische Bewegungen und Akrobatik.

Marius und Anna versuchen, die Verbindungen zwischen Menschen zu erforschen, indem sie sich mit ihrer eigenen Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit verbinden. Sie möchten zeigen, dass wir durch das Akzeptieren dieser Aspekte von uns selbst eine tiefere Verbindung zu anderen Menschen herstellen können und dass wir durch diese Verbindungen einen tieferen Sinn in unserem Leben finden können. Letztendlich ist Soi(e) eine Erkundung der menschlichen Natur und wie wir uns alle miteinander verbinden können

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Mont-de-Marsan