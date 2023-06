Randonnée avec les amis de l’église de Mazeirat à Tardes – 9km Mazeirat Tardes, 13 août 2023, Tardes.

Tardes,Creuse

Randonnée de 9km. Marche à allure modérée de 2h30 à 3h00. Prévoir de bonnes chaussures.

Départ à 8h45 du village de Mazeirat, commune de Tardes.

Pique-nique sorti du sac à Mazeirat après la randonnée.

A 16h, visite de l’église par Michèle Parouty.

Cotisation annuelle de 8€ demandée aux participants..

Mazeirat

Tardes 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



9km hike. Moderate pace, 2h30 to 3h00. Good shoes required.

Departure 8:45 am from the village of Mazeirat, commune of Tardes.

Packed lunch in Mazeirat after the hike.

At 4pm, tour of the church by Michèle Parouty.

Annual membership of 8? required.

Paseo de 9 km. Marcha a ritmo moderado de 2h30 a 3h00. Imprescindible llevar buen calzado.

Salida a las 8h45 del pueblo de Mazeirat, en el municipio de Tardes.

Almuerzo para llevar en Mazeirat después de la caminata.

A las 16.00 h, visita de la iglesia a cargo de Michèle Parouty.

Los participantes deberán abonar una cuota anual de 8 euros.

Wanderung von 9 km. Wanderung mit mäßigem Tempo von 2,5 bis 3 Stunden. Gutes Schuhwerk vorsehen.

Abfahrt um 8:45 Uhr im Dorf Mazeirat, Gemeinde Tardes.

Picknick aus dem Rucksack in Mazeirat nach der Wanderung.

Um 16 Uhr: Besichtigung der Kirche durch Michèle Parouty.

Die Teilnehmer zahlen einen Jahresbeitrag von 8?

Mise à jour le 2023-06-19 par Creuse Confluence Tourisme