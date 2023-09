« Regards sur le métier de la production de glace artisanale au XIXe siècle, son histoire, ses techniques, son commerce ». mazaugues Mazaugues Catégories d’Évènement: Mazaugues

Var « Regards sur le métier de la production de glace artisanale au XIXe siècle, son histoire, ses techniques, son commerce ». mazaugues Mazaugues, 17 septembre 2023, Mazaugues. « Regards sur le métier de la production de glace artisanale au XIXe siècle, son histoire, ses techniques, son commerce ». Dimanche 17 septembre, 14h00 mazaugues libre « Regards sur le métier de la production de glace artisanale au XIXe siècle, son histoire, ses techniques, son commerce ». Visite commentée de la glacière de Pivaut : R.V sur le parking de la glacière Route de Mazaugues par Alain Bontemps, J. Marc Thénoux de l’Écomusée de la Sainte Baume. Durée 1h 15. mazaugues Mazaugues Mazaugues 83136 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

