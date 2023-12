Mazars Challenge International de Paris Stade Pierre de Coubertin Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Du jeudi 11 janvier 2024 au dimanche 14 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit sous condition

Rendez-vous du 11 au 14 janvier 2024 au stade Pierre de Coubertin à Paris pour voir les meilleurs fleurettistes du monde femmes et hommes s’affronter pour remporter la plus prestigieuse épreuve de coupe du monde : le Mazars Challenge International de Paris !

À 6 mois des Jeux Olympiques, les Français auront à coeur de briller devant leur public et de gagner des points dans la course à la qualification. Enzo Lefort, Ysaora Thibus, Rafaël Savin, Pauline Ranvier et tous les tireurs français vous attendent nombreux pour les encourager pour leurs épreuves individuelles et par équipe !

Le programme :

Jeudi 11 janvier : qualifications de l’épreuve individuelle hommes

Vendredi 12 janvier : qualifications de l’épreuve individuelle femmes

Samedi 13 janvier : phases finales des épreuves individuelles

Dimanche 14 janvier : épreuves par équipes hommes et femmes

Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont 75016 Paris

Contact : https://www.ffescrime.fr/2023/11/10/rendez-vous-au-mazars-challenge-international-de-paris-2024/ https://www.ffescrime.fr/2023/11/10/rendez-vous-au-mazars-challenge-international-de-paris-2024/

Fédération Française d’Escrime Mazars Challenge International de Paris 2024