Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement Les commerçants auront la possibilité de proposer à leur clients des remises. Une tombola avec un voyage tout inclus à Palma de Majorque sera également proposé.

Le tirage au sort aura lieu le samedi 21 mai à 13h place Robespierre: gros lot un séjour à Palma de Majorque pour deux personnes d’une valeur de 1500€. Du 16 au 21 mai, la rue Emile Zola et le boulevard de la Concorde seront joliment décorés de fleurs géantes et pots de fleurs. Les commerçants auront la possibilité de proposer à leur clients des remises. Une tombola avec un voyage tout inclus à Palma de Majorque sera également proposé.

Le tirage au sort aura lieu le samedi 21 mai à 13h place Robespierre: gros lot un séjour à Palma de Majorque pour deux personnes d'une valeur de 1500€.

