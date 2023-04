La Jalabert 2023 : 21ème édition Palais des Congrés – Pierre Baraillé, 17 septembre 2023, Mazamet.

«La Jalabert» est une des plus prisée parmi les cyclo-sportives du sud de la France. Cette année, changement de date, elle comptera pour le nouveau trophée régional des cyclo ! C’est aussi une fête, avec un repas convivial et des animations autour du vélo.

2023-09-17 à 08:00:00 ; fin : 2023-09-17 . .

Palais des Congrés – Pierre Baraillé Rue Jean Assemat

Mazamet 81200 Tarn Occitanie



the « Jalabert » is one of the most popular cyclo-sportives in the south of France. This year, change of date, it will count for the new regional cyclo trophy! It is also a party, with a convivial meal and animations around the bicycle

la « Jalabert » es una de las ciclocorridas más populares del sur de Francia. Este año, cambio de fecha, ¡contará para el nuevo trofeo regional de ciclocross! También es una fiesta, con una comida de convivencia y animaciones en torno a la bicicleta

« La Jalabert » ist eine der beliebtesten Radtouren in Südfrankreich. In diesem Jahr ändert sich das Datum, denn sie zählt für die neue regionale Trophäe der Radfahrer! Es ist auch ein Fest mit einem geselligen Essen und Animationen rund um das Fahrrad

Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet