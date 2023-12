Cet évènement est passé Marché de plein vent de Mazamet Mazamet Catégories d’Évènement: Mazamet

Tarn Marché de plein vent de Mazamet Mazamet, 1 janvier 2023, Mazamet. Mazamet Tarn

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 07:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00 De plein air les mardis et samedis autour de la Mairie.

Les dimanches à la Halle.

Marché d’hiver (canards gras…) dans la Halle du mois de novembre à mars..

De plein air les mardis et samedis autour de la Mairie.

Les dimanches à la Halle.

Marché d’hiver (canards gras…) dans la Halle du mois de novembre à mars. . Mazamet 81200 Tarn Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet Détails Catégories d’Évènement: Mazamet, Tarn Autres Code postal 81200 Adresse Ville Mazamet Departement Tarn Lieu Ville Mazamet Latitude 43.489655 Longitude 2.376266 latitude longitude 43.489655;2.376266

Mazamet Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazamet/