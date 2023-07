Visite et découverte de la spiruline bio en Ardèche Mazabrard Saint-Jeure-d’Andaure, 5 juillet 2023, Saint-Jeure-d'Andaure.

Saint-Jeure-d’Andaure,Ardèche

Venez découvrir une culture atypique au coeur de l’Ardèche verte !

Au programme : l’histoire de cet organisme mystérieux présent sur terre depuis 3.5 milliards d’année ! la spiruline championne nutritionnelle toutes catégories !.

2023-07-05 fin : 2023-08-30 . .

Mazabrard

Saint-Jeure-d’Andaure 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover an atypical culture in the heart of the Ardèche verte!

On the program: the history of this mysterious organism, present on earth for 3.5 billion years! spirulina, the nutritional champion of all categories!

¡Venga a descubrir un cultivo insólito en el corazón de la Ardèche verte!

En el programa: ¡la historia de este misterioso organismo presente en la tierra desde hace 3.500 millones de años! espirulina, ¡la campeona nutricional de todas las categorías!

Entdecken Sie eine untypische Kultur im Herzen der grünen Ardèche!

Auf dem Programm stehen: die Geschichte dieses mysteriösen Organismus, der seit 3,5 Milliarden Jahren auf der Erde existiert! die Spirulina als Ernährungs-Champion aller Kategorien!

Mise à jour le 2023-03-16 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées