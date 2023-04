Musique traditionnelle Salle des Fêtes, 9 juin 2023, Mayrinhac-Lentour.

Camins de Biais est un concert présentation qui illustre le parcours de Xavier Vidal dans les musiques de traditions populaires auxquelles il s’intéresse depuis les années 70.

2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 22:00:00. 5 EUR.

Salle des Fêtes

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



Camins de Biais is a concert presentation that illustrates Xavier Vidal’s path in the music of popular traditions in which he has been interested since the 70s

Camins de Biais es un concierto-presentación que ilustra el viaje de Xavier Vidal hacia la música de tradición popular por la que se interesa desde los años setenta

Camins de Biais ist ein Präsentationskonzert, das Xavier Vidals Weg in die Musik der Volkstraditionen, für die er sich seit den 70er Jahren interessiert, veranschaulicht

Mise à jour le 2023-04-10 par OT Vallée de la Dordogne