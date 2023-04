Rendez-vous au jardin : découverte des chants d’oiseaux Mayrinhac-Lentour Catégories d’Évènement: Lot

Rendez-vous au jardin : découverte des chants d’oiseaux, 4 juin 2023, Mayrinhac-Lentour. Découverte des chants d’oiseaux avec Michel Tournadour.

2023-06-04 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-04 12:00:00. EUR. Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



Discovering bird songs with Michel Tournadour Descubrir el canto de los pájaros con Michel Tournadour Entdeckung der Vogelstimmen mit Michel Tournadour Mise à jour le 2023-04-10 par OT Vallée de la Dordogne

