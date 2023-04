Rendez-vous au jardin : musique au jardin Lieu-dit Le Bos Mayrinhac-Lentour Catégories d’Évènement: Lot

Rendez-vous au jardin : musique au jardin Lieu-dit Le Bos, 4 juin 2023, Mayrinhac-Lentour. Intervention musicale gracieuse du guitariste Jacques Misrah.

2023-06-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-04 17:00:00. EUR.

Graceful musical intervention of the guitarist Jacques Misrah Graciosa interpretación musical del guitarrista Jacques Misrah Anmutige musikalische Intervention des Gitarristen Jacques Misrah Mise à jour le 2023-04-10 par OT Vallée de la Dordogne

