Exposition Cré’Art Mayran Catégories d’Évènement: Aveyron

Mayran

Exposition Cré’Art, 9 septembre 2023, Mayran. Peintures, art floral, photographies, artisanat d’art à la salle des fêtes des Janenques. Entrée libre..

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-10 . . Mayran 12390 Aveyron Occitanie



Paintings, floral art, photographs, arts and crafts at the Janenques village hall. Free entrance. Pinturas, arte floral, fotografías, artesanía en la sala de fiestas de Janenques. Entrada gratuita. Malerei, Blumenkunst, Fotografien, Kunsthandwerk im Festsaal von Les Janenques. Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-03-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Mayran Autres Adresse Ville Mayran Departement Aveyron Lieu Ville Mayran

Mayran Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayran/

Exposition Cré’Art 2023-09-09 was last modified: by Exposition Cré’Art 9 septembre 2023 Mayran

Mayran Aveyron