Mayoula Casa Consolat Marseille, samedi 30 mars 2024.

Mayoula ♫chansons polyphoniques♫ Samedi 30 mars, 21h30 Casa Consolat Prix conseillé 5 / 10€ – Adhésion à prix libre

Début : 2024-03-30T21:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T21:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:30:00+01:00

Le quatuor Mayoula nous accompagnera pour un concert avec leurs chansons polyphoniques ou non, féministes, antimilitaristes et nomades récoltées au gré de voyages, de rencontres et de luttes.

Les Mayoula viennent de régions indéfinies; sauvages et libres, elles récoltent leurs chants et leurs musiques au gré des rencontres, des coups de cœur: amours et colères, des luttes qu’elles rejoignent pour bouleverser un monde dominé par un patriarcat cruel.

Elles vous entraînent au gré de chants et de mélodies, tristes, rêveuses, gaies et colériques pour tenter de composer des moments de partages singuliers.

https://www.facebook.com/groupe.mayoula

Concert à partir de 21h30

PAF prix conseillé 5/10 euros

Adhésion prix libre

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur