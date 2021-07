MAYLIS DE KERANGAL (MARATHON DES MOTS) Toulouse, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Toulouse.

MAYLIS DE KERANGAL (MARATHON DES MOTS) 2021-07-04 15:00:00 – 2021-07-04 15:45:00 CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue de Périgord

Toulouse Haute-Garonne

« J’ai conçu Canoës comme un roman en pièces détachées : une novella centrale et autour, tels des satellites, sept récits. Tous sont connectés, tous se parlent entre eux, et partent d’un même désir : sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs, et composer une sorte de monde vocal, empli d’échos… »

Pour en savoir plus : www.lemarathondesmots.com

CANOËS

Maylis de Kerangal

Verticales

Durée: 45 min

