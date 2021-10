Mayflower Madame • The Funeral Warehouse / Supersonic SUPERSONIC, 12 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 12 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

MAYFLOWER MADAME

(Post-punk / Shoegaze – Only Lovers Records / Icy Cold Records / Little Cloud Records – Oslo, NO)

“Oslo’s Mayflower Madame specializes in a distinctive blend of hypnotic post-punk, shady shoegaze and atmospheric psychedelia. They first gained international recognition with their debut LP “Observed in a Dream” in 2016, which brought them out on tours across Europe as well as the US, while last year’s long-awaited sequel “Prepared For A Nightmare” earned them excellent reviews globally. Through ten tracks of cinematic soundscapes drenched in dark romanticism, the album conveyed the wintry feeling of their home country Norway – icy and gloomy, haunting and majestic.”

Les 3 influences : Bauhaus, DIIV, The Soft Moon

THE FUNERAL WAREHOUSE

(Post-punk – Paris, FR)

The Funeral Warehouse est un trio de post-punk qui arpente les salles parisiennes depuis près de sept ans. À l’initiative du projet nous trouvons le chanteur/guitariste Sébastien Defiolle qui produit alors en solo ses premières compositions comme un hommage à la cold wave britannique de la fin des 70’s. Sa rencontre avec le bassiste Aurélien Jobard confirme les racines musicales du groupe tout en lui ajoutant une amplitude sonore shoegaze. Le mur du son de The Funeral Warehouse est enfin complété quelques mois plus tard par la batterie de Rodolphe Goujet donnant accès à des sessions lives qui ont fait la réputation du trio. C’est après un travail de cinq années qu’ils nous livrent enfin leur premier LP HOURS&DAYS dont les 10 chansons permettent de se laisser porter par les multiples facettes musicales du groupe : de la rage primaire d’un Miles Away à l’entêtant Can’t See Why, The Funeral Warehouse aime à planter un univers macabre et froid dans lequel l’auditeur se voit trimballer au rythme de vagues sonores intenses et voluptueuses.

– http://thefuneralwarehouse.bandcamp.com/

Les 3 influences : Joy Division, Nirvana, The Cure

On vous annonce la suite très bientôt !

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/2xy5PezvZ

