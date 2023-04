RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES, 15 avril 2023, Mayet.

Le Club V.E.A.L. (Véhicules d’Epoque Aune et Loir), basé à Aubigné-Racan (72) lançe un rassemblement de voitures anciennes de collection ou de prestige. Cet évènement aura lieu à Aubigné-Racan les 3eme samedi de chaque mois d’avril à octobre..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 11:00:00. .

Mayet 72360 Sarthe Pays de la Loire



The Club V.E.A.L. (Véhicules d’Epoque Aune et Loir), based in Aubigné-Racan (72) launches a gathering of vintage or prestige cars. This event will take place in Aubigné-Racan on the 3rd Saturday of each month from April to October.

El Club V.E.A.L. (Véhicules d’Epoque Aune et Loir), con sede en Aubigné-Racan (72) pone en marcha un encuentro de coches de época y de prestigio. Este evento tendrá lugar en Aubigné-Racan el tercer sábado de cada mes, de abril a octubre.

Der Club V.E.A.L. (Véhicules d’Epoque Aune et Loir) mit Sitz in Aubigné-Racan (72) veranstaltet ein Treffen von Oldtimern, Sammlerstücken und Prestigeobjekten. Die Veranstaltung findet von April bis Oktober jeden dritten Samstag im Monat in Aubigné-Racan statt.

Mise à jour le 2023-03-07 par eSPRIT Pays de la Loire