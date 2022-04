Festival Les Poquelinades 2022 Théâtre Municipal Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Festival Les Poquelinades 2022 Théâtre Municipal, 22 avril 2022 20:30, Mayenne. 22 – 24 avril Sur place 7 € la représentation, 22 € le pass week-end https://www.lespoquelinades.com/reservation Les Poquelinades reviennent pour leur 10ème édition.

2 prix seront décernés à la fin du festival : Prix du Public et Coup de Cœur des Poquelinades. 4 spectacles ont été retenu. Les Poquelinades reviennent pour leur 10ème édition.

Au programme :

– Vendredi 22 avril (20h30) : La Montévaille (Évron) avec ”L’Anniversaire” de Claude Monteil

– Samedi 23 avril (14h30) : Les Saltimbanques (Montaudin) avec ”Nelson” de Jean-Robert Charrier

– Samedi 23 avril (20h30) : Les DeufoiZin (Fougères) avec ”Demain peut-être” de Jean Guyomard et Anne-Sophie Helbert

– Dimanche 24 avril (14h30) : Théâtre Dépareillé (Château-Gontier) avec ”Frères d’Armes” de Natacha Astuto Théâtre Municipal Place Juhel, 53100 Mayenne 53100 Mayenne Résidence Montana Mayenne vendredi 22 avril – 20h30 à 22h00

samedi 23 avril – 14h30 à 16h20

samedi 23 avril – 20h30 à 21h40

dimanche 24 avril – 14h30 à 16h00

