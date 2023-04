Les Poquelinades Édition 2023 Théâtre de Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

Les Poquelinades Édition 2023 Théâtre de Mayenne, 14 avril 2023 20:30, Mayenne. Les Poquelinades est un festival souhaitant donner la chance à chaque troupe de se produire dans le magnifique Théâtre de Mayenne. 4 troupes ont été sélectionnées par un jury tenu secret. 14 – 16 avril 1

https://www.lespoquelinades.com/reservation Les Poquelinades est un festival souhaitant donner la chance à chaque troupe de se produire dans le magnifique Théâtre de Mayenne. 4 troupes ont été sélectionnées par un jury de présélection tenu secret.

Voici celles retenu : – Vendredi 14 avril à 20h30 : Contes et Comédies (Contest) avec »adopteuneprincesse .com » de Christine Desprès et Nicolas Bouchereau – Samedi 15 avril à 14h30 : Ernée Théâtre (Ernée) avec »Silence on tourne » de Patrick Haudecoeur – Samedi 15 avril à 20h30 : Théâtre du Jeudi (Sainte-Gemmes-sur-Loire) avec »Building » de Léonore Confino – Dimanche 16 avril à 14h30 : Les Baladins de l’Espérance (Chavagne) avec »Dans les Bas-Fonds de Paris » de Maïlis Dupont Au terme de ce week-end de rencontre, 2 prix seront décernées :

– Prix du Public (Le public donne son jugement à la fin de chaque représentation)

– Prix des Poquelinades (Le Conseil d’Administration décerne lui aussi son coup de coeur) Malgré la présence de ces 2 prix, ce festival est avant tout un week-end de rencontres et d’échanges entre troupes et passionnés de théâtre. Théâtre de Mayenne Place Juhel, 53100 Mayenne Résidence Montana Mayenne 53100 Mayenne

