Gratuit et ouvert à toutes et tous Dans le cadre de la journée olympique, la ville de Mayenne et l’Entente Athlétique Nord-Mayenne proposent aux Mayennais un moment sportif et convivial en participant à une course de 2024 mètres. +33 2 43 04 19 37 Les participants pourront à l’issue de leur effort sportif s’inscrire au tirage au sort pour gagner un dossard pour les 10 km du « Marathon Pour Tous » qui sera organisé lors des jeux Olympique de Paris en 2024.

