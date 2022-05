MAYENNE PENDANT LA 2NDE GUERRE MONDIALE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Mayenne Mayenne EUR L’équipe du Pays d’art et d’histoire vous propose une plongée dans l’Histoire avec une visite sur la thématique de la 2nde Guerre mondiale. En compagnie d’un médiateur, vous découvrirez le Mémorial des Déportés de la Mayenne, lieu incontournable de mémoire, de transmission et également d’appel à la vigilance, de sensibilisation. Ce lieu de proximité aborde l’histoire locale et le vécu de Mayennais déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette découverte se poursuivra avec un parcours entre Histoire et mémoire dans la ville de Mayenne particulièrement meurtrie par les bombardements de juin 1944. Le guide vous accompagnera à la rencontre des lieux qui conservent la mémoire de cette période marquante : de l’occupation allemande à la résistance en passant par la libération de la ville. Visite d’une heure du Mémorial et parcours dans la ville de Mayenne d’une heure.

