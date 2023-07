ESCAPE GAME : NATURE EN VILLE – MAYENNE Mayenne, 7 août 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Mayenne Bas-Maine est une association à but non lucratif loi 1901..

2023-08-07 fin : 2023-08-07 12:00:00. EUR.

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Mayenne Bas-Maine is a non-profit association under the 1901 law.

El CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Mayenne Bas-Maine es una asociación sin ánimo de lucro conforme a la ley de 1901.

Das CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Mayenne Bas-Maine ist ein gemeinnütziger Verein nach dem Gesetz von 1901.

Mise à jour le 2023-07-19 par eSPRIT Pays de la Loire