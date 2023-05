MAYENNE PENDANT LA 2EME GUERRE MONDIALE 23 rue Ambroise de Loré, 22 juillet 2023, Mayenne.

Les équipes du Pays d’art et d’histoire et du Mémorial des Déportés de la Mayenne vous proposent une plongée dans l’Histoire avec une visite sur la thématique de la seconde Guerre mondiale..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

23 rue Ambroise de Loré Mémorial des Déportés de la Mayenne

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The teams of the Pays d’art et d’histoire and the Mémorial des Déportés de la Mayenne offer you a dive into history with a visit on the theme of the Second World War.

Los equipos del Pays d’art et d’histoire y del Mémorial des Déportés de la Mayenne le proponen sumergirse en la historia con una visita sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial.

Die Teams des Pays d’art et d’histoire und des Mémorial des Déportés de la Mayenne bieten Ihnen einen Einblick in die Geschichte mit einem Besuch zum Thema des Zweiten Weltkriegs.

Mise à jour le 2023-04-24 par eSPRIT Pays de la Loire