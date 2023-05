LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES : MUSÉE DU CHÂTEAU DE MAYENNE Musée du château de Mayenne, 13 mai 2023, Mayenne.

Découvrez le musée sous un autre angle ! Laissez-vous embarquer dans des contres-visites guidées, originales et surprenantes et participez à une oeuvre d’art immersive et collaborative où le territoire semble réinventé..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:30:00. .

Musée du château de Mayenne Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Discover the museum from another angle! Let yourself be taken on a guided, original and surprising counter-visit and participate in an immersive and collaborative work of art where the territory seems to be reinvented.

¡Descubra el museo desde otro ángulo! Déjese llevar en una contravisita guiada, original y sorprendente y participe en una obra de arte inmersiva y colaborativa donde el territorio parece reinventarse.

Entdecken Sie das Museum aus einem anderen Blickwinkel! Lassen Sie sich auf geführte, originelle und überraschende Gegenbesuche ein und nehmen Sie an einem immersiven und kollaborativen Kunstwerk teil, bei dem die Gegend neu erfunden zu sein scheint.

