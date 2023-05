ENQUÊTE AU CŒUR DE LA RÉSISTANCE À MAYENNE 23 rue Ambroise de Loré, 7 mai 2023, Mayenne.

Les équipes du Pays d’Art et d’Histoire et du Mémorial des Déportés de la Mayenne vous proposent une plongée dans l’Histoire avec un parcours dans la Ville de Mayenne, à faire en équipe..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 17:00:00. EUR.

23 rue Ambroise de Loré Mémorial des Déportés de la Mayenne

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



The teams of the Pays d’Art et d’Histoire and the Memorial of the Deported of Mayenne propose you a dive in the History with a course in the City of Mayenne, to make in team.

Los equipos del Pays d’Art et d’Histoire y del Mémorial des Déportés de la Mayenne le proponen una inmersión en la historia con un recorrido por la ciudad de Mayenne, a realizar en equipos.

Die Teams des Pays d’Art et d’Histoire und des Mémorial des Déportés de la Mayenne bieten Ihnen einen Einblick in die Geschichte mit einem Rundgang durch die Stadt Mayenne, den Sie im Team absolvieren können.

Mise à jour le 2023-04-24 par eSPRIT Pays de la Loire