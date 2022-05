MAYENNE À L’ITALIENNE Mayenne, 20 juillet 2022, Mayenne.

MAYENNE À L’ITALIENNE Place Louis de Hercé Ancien Hôtel de Ville Mayenne

2022-07-20 – 2022-07-20 Place Louis de Hercé Ancien Hôtel de Ville

Mayenne Mayenne

Dans le cadre de l’exposition temporaire “Jumelles Culturelles. Mayenne-Jesi, un voyage artistique” au Musée du château de Mayenne du 11 juin au 6 novembre 2022.

Depuis le 17e siècle, la ville de Mayenne entretient des liens avec l’Italie. En 1654, Giulio Mazarini, plus connu comme le cardinal Mazarin, ministre de Louis XIII et de Louis XIV, achète le duché de Mayenne et commence à modifier cette ville sale et vilaine comme décrite par Jean Baptiste Colbert. La barre ducale qu’il fait construire va attirer des aristocrates et des riches bourgeois dans des hôtels particuliers. Notre parcours nous mènera de la barre ducale au théâtre à l’italienne, construit dans la cour du château de Mayenne à la fin du 19e siècle.

En partenariat avec le Musée du château de Mayenne.

Place Louis de Hercé Ancien Hôtel de Ville Mayenne

