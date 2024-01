DEMAIN PEUT ÊTRE Théâtre municipal Mayenne, samedi 27 janvier 2024.

Le Lions Club de Mayenne, organise une soirée théâtrale le samedi 27 janvier 2024, à 20h, au Théâtre municipal de Ville de Mayenne , au profit de la Fédération « ENFANTS-CANCERS-SANTE » pour la recherche médicale sur les cancers et leucémies des enfants et adolescents.

La troupe de Fougères Les DeufoiZin – Association théâtrale Fougères présentera son spectacle « Demain Peut être »

Cette création originale est à la frontière entre la comédie et la pantomime, inspirée de l’univers de Charlie Chaplin.

Sans texte elle transportera le public dans un univers poétique où il passera du rire aux larmes en l’espace d’une heure quinze.

Prix du public aux Poquelinades de 202. Prix coup de cœur au festival de Kerverhy à Lanester (56) en 2023.

Une pédiatre cheffe du service de cancérologie pédiatrique du CHU d’Angers sera présente à cette soirée et fera état de l’évolution actuelle de la recherche en cancérologie pédiatrique.

L’intégralité du bénéfice sera reversée à la Fédération » ENFANTS-CANCERS-SANTE »

Théâtre municipal Place Juhel

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



