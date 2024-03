MAYEL ELHAJAOUI – MAYEL ELHAJAOUI – IL ETAIT UNE FOIS THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, samedi 9 novembre 2024.

Après une tournée de rodage couronnée de succès, Mayel revient avec son seul en scène : Il était une fois… Mayel.Un spectacle très personnel, où Mayel, acteur dans une série à succès se raconte avec beaucoup d’autodérision, de sensibilité et d’humour. Avec un talent inné pour captiver et échanger avec son public, il nous entraîne dans le tourbillon de sa vie.À travers ses histoires, vous découvrirez les hauts et les bas d’une vie parsemée de rire et de moments touchants.Bien plus qu’un simple spectacle, c’est une invitation à partager des émotions authentiques et une bonne dose de rire !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-11-09 à 21:00

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69